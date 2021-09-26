Друга ліга: Карпати Галич врятувались у матчі з Черніговом, Лівий берег та Металург рвуться у вищий дивізіон
У неділю в Другій лізі відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Україна, Друга ліга, 10-й тур
Карпати Галич – Чернігів – 1:1
Голи: Сущак, 74 – Кривобороденко, 45+2
Вікторія – Реал-Фарма – 2:1
Голи: Акімов, 41, Нелін, 90+2 – Абузраа, 50
Любомир – Дніпро Черкаси – 1:4
Голи: Бобров, 90+2 – Мартян, 10 (пен.), 20 (пен.), 77, Іваночко, 13
Вилучення: Козій, 90+4 (Л)
Перемога – МФК Металург – 0:1
Гол: Сидоров, 56
Енергія – Миколаїв – 2:3
Голи: Бондар, 69 (пен.), Бородай, 89 – Кравченко, 5, Швець, 42, Окатий, 67
Кристал – Вовчанськ – 0:1
Гол: Глушко, 32
Вилучення: Слішенко, 73, Жовтюк, 73 – Радченко, 90+4
Полтава – Балкани – 1:1
Голи: Щербак, 90+1 – Прийомов, 13 (пен.)
Скорук – Таврія-Сімферополь – 2:0
Голи: Чеботаєв, 24 (аг.), Шаповалов, 41
Чайка – Рубікон – 1:1
Голи: Довгий, 40 – Могіль, 69
Вилучення: Грабовський, 60 (Р)
Лівий берег – Діназ – 2:0
Голи:Співаков, 14, 89 (пен.)
Карпати Львів у вольовому стилі обіграли Ниву Вінниця, розгромні перемоги Яруда та Тростянця: Друга ліга
Недільний ігровий день у Другій лізі відкривав поєдинок між галицькими Карпатами і Черніговом. Практично рівний перший тайм завершився мінімальною перемогою гостей, але після перерви галичанам вдалось вирвати нічию.
Реал-Фарма залишається на дні таблиці, цього разу одесити програли Вікторії. Такий же стан справ у Любомира, який розгромно поступився черкаському Дніпру.
Лідери турніру МФК Металург та Лівий берег здобули три очки у поєдинках з Діназом та Перемогою. Київський клуб поки рветься у Першу лігу з максимальним реузльтатом.
В інших поєдинках Миколаїв перестріляв Енергію, Кристал мінімально поступився Вовчанську, а Скорук здолав Таврію-Сімферополь. Полтава та Баклани обмінялись голами, з таким же рахунком завершилась зустріч Чайки з Рубіконом.