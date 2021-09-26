У неділю в Другій лізі відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 10-й тур

Карпати Галич – Чернігів – 1:1

Голи: Сущак, 74 – Кривобороденко, 45+2

Вікторія – Реал-Фарма – 2:1

Голи: Акімов, 41, Нелін, 90+2 – Абузраа, 50

Любомир – Дніпро Черкаси – 1:4

Голи: Бобров, 90+2 – Мартян, 10 (пен.), 20 (пен.), 77, Іваночко, 13

Вилучення: Козій, 90+4 (Л)

Перемога – МФК Металург – 0:1

Гол: Сидоров, 56

Енергія – Миколаїв – 2:3

Голи: Бондар, 69 (пен.), Бородай, 89 – Кравченко, 5, Швець, 42, Окатий, 67

Кристал – Вовчанськ – 0:1

Гол: Глушко, 32

Вилучення: Слішенко, 73, Жовтюк, 73 – Радченко, 90+4

Полтава – Балкани – 1:1

Голи: Щербак, 90+1 – Прийомов, 13 (пен.)

Скорук – Таврія-Сімферополь – 2:0

Голи: Чеботаєв, 24 (аг.), Шаповалов, 41

Чайка – Рубікон – 1:1

Голи: Довгий, 40 – Могіль, 69

Вилучення: Грабовський, 60 (Р)

Лівий берег – Діназ – 2:0

Голи:Співаков, 14, 89 (пен.)

Карпати Львів у вольовому стилі обіграли Ниву Вінниця, розгромні перемоги Яруда та Тростянця: Друга ліга

Недільний ігровий день у Другій лізі відкривав поєдинок між галицькими Карпатами і Черніговом. Практично рівний перший тайм завершився мінімальною перемогою гостей, але після перерви галичанам вдалось вирвати нічию.

Реал-Фарма залишається на дні таблиці, цього разу одесити програли Вікторії. Такий же стан справ у Любомира, який розгромно поступився черкаському Дніпру.

Лідери турніру МФК Металург та Лівий берег здобули три очки у поєдинках з Діназом та Перемогою. Київський клуб поки рветься у Першу лігу з максимальним реузльтатом.

В інших поєдинках Миколаїв перестріляв Енергію, Кристал мінімально поступився Вовчанську, а Скорук здолав Таврію-Сімферополь. Полтава та Баклани обмінялись голами, з таким же рахунком завершилась зустріч Чайки з Рубіконом.

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