Звягель недовго шукав заміну Юрію Максимову, який пішов на підвищення в СК Дніпро-1.

Клуб Другої ліги офіційно оголосив про призначення Сергія Шищенка головним тренером. Новий керманич розпочне роботу вже 14 вересня, хоча його штаб поки у процесі формування.

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Звягелю довелося шукати заміну Юрію Максимову, який отримав запрошення від СК Дніпро-1. Житомирці вирішили скористатися тісними зв'язками з Поліссям, де Шищенко тренував команду U-19. Ігрова кар'єра 47-річного фахівця була успішною – 363 матчі в еліті українського футболу і звання найкращого бомбардира у сезоні 2001/02.

Додамо, що Максимов залишив Звягель на четвертій сходинці Другої ліги. Шищенко повинен дебютувати 17 вересня матчем проти Реал Фарми.

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