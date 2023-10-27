Друга ліга, 14-й тур

МФК Металург-2 – Нива В – 0:2

Голи: Никитюк, 58, Лотоцький, 90+3

Вилучення: Корнійчук, 83 (МФК Металург, друга жовта картка)

Чайка – Локомотив – 2:0

Голи: Дубілей, 3, Семенець, 73

Український клуб офіційно зняли з чемпіонату – заява УАФ

Вінницька Нива на виїзді здолала другу команду МФК Металург. Перший тайм минув без голів, а по перерві Никитюк вивів гостей вперед, вдало зігравши на добиванні після навісу з кутового. В середині тайму Толок міг зрівнювати, але з метра не влучив у порожні ворота, пославши м'яч поруч зі стійкою. Наприкінці матчу запоріжці залишилися у меншості – Корнійчук отримав другий "гірчичник". Вінничанам вже у доданий час вдалось реалізувати чисельну перевагу: знову подача з кутового і вже Лотоцький головою переправив м'яч у сітку, поставивши масну крапку у поєдинку. Перемога принесла Ниві В 21 очко і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці, МФК Металург-2 з 12-ма балами одинадцятий.

У ще одному матчі Чайка на своєму полі взяла гору над Локомотивом. Вже на 3-й хвилині Дубілей відзначився фантастичним ударом з далекої відстані прямісінько у дев'ятку, а за 15 хвилин до завершення зустрічі Семенець з гострого кута подвоїв перевагу команди з Київської області. Як наслідок, Чайка набрала 31 бал і не відпускає ЮКСА та Дружбу у відрив, відстаючи від них на 1 та 3 очки відповідно. Локомотив з 11-ма пунктами у хвості турнірної таблиці.

"Загублений": ватні мізки, заздрість чи агентські мутки – справа Роспутька складніша, ніж видається на перший погляд