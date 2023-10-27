Вторая лига, 14-й тур

МФК Металлург-2 – Нива В – 0:2

Голы: Никитюк, 58, Лотоцкий, 90+3

Удаление: Корнийчук, 83 (МФК Металлург, вторая желтая карточка)

Чайка – Локомотив – 2:0

Голы: Дубилей, 3, Семенец, 73

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Винницкая Нива на выезде одолела вторую команду МФК Металлург. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Никитюк вывел гостей вперед, удачно сыграв на добивании после навеса с углового. В середине тайма Толок мог сравнивать, но с метра не попал в пустые ворота, послав мяч рядом со штангой. В конце матча запорожцы остались в меньшинстве – Корнийчук получил второй "горчичник". Винничанам уже в добавленное время удалось реализовать численное преимущество: снова подача с углового и уже Лотоцкий головой переправил мяч в сетку, поставив жирную точку в поединке. Победа принесла Ниве В 21 очко и подняла на седьмую строчку турнирной таблицы, МФК Металлург-2 с 12 баллами одиннадцатый.

В еще одном матче Чайка на своем поле взяла верх над Локомотивом. Уже на 3-й минуте Дубилей отметился фантастическим ударом с дальней дистанции прямо в девятку, а за 15 минут до завершения встречи Семенец с острого угла удвоил преимущество команды из Киевской области. Как следствие, Чайка набрала 31 балл и не отпускает ЮКСА и Дружбу в отрыв, отставая от них на 1 и 3 очка соответственно. Локомотив с 11-ю пунктами в хвосте турнирной таблицы.

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