Німецький наставник Динамо Москва Сандро Шварц хоче підписати Драговіча цього літа, інформує журналіст Макс Білефельд у своєму Twitter.

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Російський гранд прагнув підсилитись оборонцем ще взимку, але вирішив почекати до кінця сезону, щоб не витрачати кошти на перехід. Контракт Александара з Байєром завершується вже 30 червня, а тому московський клуб зможе підписати його на правах вільного агента.

Окрім "біло-блакитних", на екс-зірку київського Динамо чатують Црвена Звезда та Кельн. Взимку повідомлялось, що Драговіч може навіть повернутись у Київ, але цю інформацію спростував Ігор Суркіс.

Зауважимо, у нинішньому сезоні Александар провів за Байєр 26 зустрічей у всіх турнірах (2 голи та один асист). А от на Євро-2020 він стане суперником збірної України, адже регулярно отримує виклики у національну команду Австрії, з якою "синьо-жовті" зіграють у групі.

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