Немецкий наставник Динамо Москва Сандро Шварц хочет подписать Драговича этим летом, информирует журналист Макс Билефельд в своем Twitter.

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Российский гранд стремился усилиться защитником еще зимой, но решил подождать до конца сезона, чтобы не тратить средства на переход. Контракт Александара с Байером завершается уже 30 июня, а потому московский клуб сможет подписать его на правах свободного агента.

Кроме "бело-голубых", экс-звезду киевского Динамо караулят Црвена Звезда и Кельн. Зимой сообщалось, что Драгович может даже вернуться в Киев, но эту информацию опроверг Игорь Суркис.

Заметим, что в нынешнем сезоне Александар провел за Байер 26 встреч во всех турнирах (2 гола и один ассист). А вот на Евро-2020 он станет соперником сборной Украины, ведь регулярно получает вызовы в национальную команду Австрии, с которой "сине-желтые" сыграют в группе.

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