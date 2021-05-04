22-річний українець, який виступає за дніпрян на правах оренди з Динамо, повернеться у розташування "біло-синіх" по завершенні поточного сезону, стверджує SportArena.

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За інформацією джерела, Мірча Луческу був приємно вражений виступами Дубінчака в СК Дніпро-1, а тому готовий награвати його у складі головної команди киян вже в ігровій кампанії 2021/22. У поточному сезоні Владислав зіграв за "спортклубівців" 23 поєдинки, у яких відзначився трьома асистами.

До слова, Дубінчак є вихованцем Динамо. Окрім "чорно-жовтих", встиг пограти за київський Арсенал та львівські Карпати на правах оренди. Також регулярно викликається у молодіжку збірної України.

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