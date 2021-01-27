Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про трансфери київського клубу за часи свого керівництва та назвав найбільш провальний.

"Найдорожчий трансфер в історії Динамо? Джермейн Ленс. 11 млн євро плюс бонуси. Найбільш невдалий? Невдалою покупкою було підписання за 9 млн євро Андре, але нам потім вдалося його продати.

Суркіс виділив найкращого гравця Динамо за час свого керівництва

Це я велике придбання називаю, було і ще кілька невдалих трансферів. Але я не хочу списувати провину на когось", – зазначив Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, Андре став гравцем Динамо влітку 2010 року, проте не закріпився у команді і після кількох оренд покинув Київ у 2012 році. Загалом, бразилець провів 9 матчів у складі "біло-синіх", відзначившись 1 асистом.

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