Главная команда страны под руководством Александра Петракова продолжает готовиться к спаррингу с чехами, который запланирован на 8 сентября.

Ефим Конопля, Владислав Кочергин и Сергей Булеца, которые сегодня присоединились к "сине-желтым", приняли участие в вечерней тренировке сборной на НСК Олимпийский, сообщает пресс-служба УАФ.

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Большая часть из всех 19-ти игроков, присутствующих в лагере, работала в основной группе и провела полноценную тренировку с акцентом на тактических упражнениях. В то же время пятеро футболистов, которые вышли вчера в стартовом составе против Франции (Ярмоленко, Кривцов, Шапаренко, Тымчик и Яремчук), выполнили комплекс упражнений, направленных на восстановление организма.

Уже завтра, 6 сентября, сборная Украины проведет в Киеве утреннюю тренировку, пообедает в отеле и отправится в аэропорт, где в 17:00 запланирован вылет чартерного рейса Киев – Прага. Поединок с чехами состоится 8 сентября в 21:45.

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