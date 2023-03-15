Поєдинок 18-го туру УПЛ Ворскла – Металіст 1925 буде зіграний у Полтаві на стадіоні імені Бутовського. Гра запланована на суботу, 18 березня. Стартовий свисток пролунає о 13:00, інформує офіційний сайт харківського клубу.

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Це перший матч у сезоні 2022/23, який полтавська команда зіграє в рідному місті. У першому колі Ворскла приймала своїх суперників на стадіоні Миная, а поєдинок 16-го туру проти Зорі зіграла в Олександрії.

Після 17-ти турів Прем'єр-ліги команда Віктора Скрипника набрала 19 очок і посідає 9 місце. Металіст 1925 має на бал більше і розмістився на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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