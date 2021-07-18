"Андрій Миколайович добре пояснює, що робити в нападі. Багато від нього взяв собі до уваги. Він завжди вчить, як правильно діяти, на що звертати увагу.

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Зазвичай завдання – це відриватися від захисників, не ловити гав, коли йде подача або відскок. Він дуже не любить, якщо нападник випадає з гри або втрачає можливість опинитися на ударній позиції. Ось коли грали зі шведами – я це і мав постійно на увазі, його слова – відкриватися, відриватися, постійно бути напоготові.

Коли йшов на подачу Зінченка – всі думки про м'яч були: як піде, як підлаштуватися. Ні про що не встигаєш подумати, працюєш так, як у тебе в команді напрацьовано. Я знав, що Саша може чудово вирізати. Тут залишалося скластися під удар, випередити суперника", – сказав Довбик в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, представник СК Дніпро-1 з'явився на полі перед другим овертаймом і, зумівши забити вирішальний гол у ворота Швеції на останній хвилині, вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.

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