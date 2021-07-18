"Андрей Николаевич отлично объясняет, что делать в нападении. Много от него взял себе на заметку. Он всегда учит, как правильно действовать, на что обращать внимание.

"Теперь – чемпионат мира": Довбик вернулся к тренировкам в СК Днепр-1

Обычно задача – это отрываться от защитников, не зевать, когда идет подача или отскок. Он очень не любит, если нападающий выпадает из игры или упускает возможность оказаться на ударной позиции. Вот когда играли со шведами – я это и имел постоянно в виду, его слова – давать адрес, отрываться, постоянно быть начеку.

Когда шел на подачу Зинченко – все мысли о мяче были: как пойдет, как подстроиться. Ни о чем не успеваешь подумать, работаешь так, как у тебя в команде наработано. Я знал, что Саша может прекрасно вырезать. Здесь оставалось сложиться под удар, опередить соперника", – сказал Довбик в интервью FanDay.

Напомним, представитель СК Днепр-1 появился на поле перед вторым овертаймом и, сумев забить решающий гол в ворота Швеции на последней минуте, вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу