Поповнення у сім'ї 25-річного футболіста сталося 2 серпня, але він не поспішав розповідати прю подію. Через три дні Артем Довбик опублікував перші спільні фото з дружиною Юлією та новонародженою. Дівчинку назвали Кірою.

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До слова, упродовж усього трансферного вікна нападника збірної України сватали у різноманітні команди в іноземних чемпіонатах. Однак Довбик досі в СК Дніпро-1 і готується почати новий сезон під керівництвом Олександра Кучера.