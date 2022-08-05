Пополнение в семье 25-летнего футболиста произошло 2 августа, но он не спешил рассказывать о событии. Через три дня Артем Довбик опубликовал первые совместные фото с женой Юлией и новорожденной. Девочку назвали Кирой.

"Чим керується Довбик, коли скидає одіж після забитого голу?": розпуста у футболі та Ірина Морозюк – балом править хіть

Кстати, на протяжении всего трансферного окна нападающего сборной Украины сватали в разные команды в иностранных чемпионатах. Однако Довбик до сих пор в СК Днепр-1 готовится начать новый сезон под руководством Александра Кучера.