Довбик стал отцом – форвард сборной Украины показал первые фото с дочерью
23:36 - Читати українською
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик поделился радостным известием.
Пополнение в семье 25-летнего футболиста произошло 2 августа, но он не спешил рассказывать о событии. Через три дня Артем Довбик опубликовал первые совместные фото с женой Юлией и новорожденной. Девочку назвали Кирой.
"Чим керується Довбик, коли скидає одіж після забитого голу?": розпуста у футболі та Ірина Морозюк – балом править хіть
Кстати, на протяжении всего трансферного окна нападающего сборной Украины сватали в разные команды в иностранных чемпионатах. Однако Довбик до сих пор в СК Днепр-1 готовится начать новый сезон под руководством Александра Кучера.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter