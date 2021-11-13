"Довбик сильніший за Яремчука": Леоненко спрогнозував склад збірної України на вирішальний поєдинок з боснійцями
Колишній форвард "біло-синіх", а нині експерт каналів "Футбол 1/2/3" Віктор Леоненко підбив підсумок спарингу з болгарами (1:1) і порівняв нападників національної команди.
"Я думаю, що навіть дружина Степаненка не чекала від нього такого удару. Тарас здивував усіх.
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Довбика я ставив би в основний склад. Думаю, що тренер робитиме на нього ставку. Гармаш – не нападник. Артем сильніший і за Яремчука.
Я хочу, щоб Довбик взагалі з'явився в Шахтарі. Пора б про це задуматися керівництву клубу. Впевнений, що у грі з Боснією і Герцеговиною буде той самий склад. Головне, щоб зіграли добре, як у матчі з Болгарією", – сказав Леоненко у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, поєдинок з боснійцями відбудеться 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.
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