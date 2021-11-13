"Я думаю, що навіть дружина Степаненка не чекала від нього такого удару. Тарас здивував усіх.

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Довбика я ставив би в основний склад. Думаю, що тренер робитиме на нього ставку. Гармаш – не нападник. Артем сильніший і за Яремчука.

Я хочу, щоб Довбик взагалі з'явився в Шахтарі. Пора б про це задуматися керівництву клубу. Впевнений, що у грі з Боснією і Герцеговиною буде той самий склад. Головне, щоб зіграли добре, як у матчі з Болгарією", – сказав Леоненко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок з боснійцями відбудеться 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

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