Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик опинився на радарах чемпіонів Бельгії, інформує Voetbalnieuws.

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Минулого літа Брюгге інвестував серйозні гроші в атаку, запросивши Феррана Жутглу (5 млн євро) і Романа Яремчука (16 млн євро). Якщо іспанець цілком виправдовує сподівання, то рекордний трансфер українця поки вважається провальним. Новий тренер "чорно-синіх" Скотт Паркер хотів би підсилити атаку вже взимку, тому в пресі з'явилося прізвище Довбика.

Transfermarkt оцінює лідера СК Дніпро-1 у 10 млн євро, але Брюгге готовий запропонувати лише 6,5 млн. Це зумовлено тим, що контракт гравця з дніпрянами завершується 31 грудня цього року. Сам Довбик нібито не проти спробувати свої сили в бельгійському гранді, де виступають земляки Соболь і Яремчук. Додатковою спокусою може стати участь у плей-офф Ліги чемпіонів.

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