Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найрезультативніших гравців минулого року. До уваги бралися лише голи у матчах за збірну та клубні змагання на міжнародному рівні (як от єврокубка, клубний ЧС тощо).

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Виявилося, що гольова перестрілка у фіналі ЧС-2022 між Лео Мессі та Кіліаном Мбаппе мала важливе значення і для цього рейтингу. У підсумку аргентинець випередив француза лише на один забитий м'яч. Призову трійку доповнив Хуліан Альварес, який хоч тут обійшов свого одноклубника Ерлінга Холанда. Ключову роль зіграли успіхи Альвареса ще у складі Рівер Плейт.

Єдиним представником України у рейтингу IFFHS став Артем Довбик. Форвард СК Дніпро-1 розташувався на 18 місці, маючи 9 влучних ударів. Стільки ж у Неймара, але бразилець більше забив у складі збірної. Саме цей додатковий показник є ключовим під час розподілу місць.