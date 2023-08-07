Артем Довбик офіційно перебрався до Жирони, а СК Дніпро-1 отримав за свою головну зірку 7 млн євро (дніпряни володіли 50% прав на гравця). Українець вже встиг зіграти за нову команду в товариській грі проти Лаціо. Циганков же у цьому матчі забив ефектний гол.

Трубін готується до переходу в Бенфіки, попри чутки про можливість трансферу в Інтер. Екс-лісабонець Роман Яремчук, скоріш за все, залишиться в Брюгге та доводитиме тренеру свою профпригодність, а от Руслан Маліновський дуже близький до відходу з Марселя.

В єврокубках українські клуби можуть зійтись в протистоянні один з одним – СК Дніпро-1 має шанс потрапити на Зорю, якщо подолає Славію. А Динамо в разі перемоги над Арісом буде очікувати на переможця пари Бешикташ – Нефтчі. Про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".