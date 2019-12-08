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Довбик голом допоміг Сеннерюску перемогти Есб'єрг Яковенка в матчі з двома вилученнями

18:31 106 Читать на русском
Довбик голом допоміг Сеннерюску перемогти Есб'єрг Яковенка в матчі з двома вилученнями
Сеннерюск – Есб'єрг – 2:1 / фото з відкритих джерел

Нападник Сеннерюска Артем Довбик відзначився забитим голом у матчі 19-го туру чемпіонату Данії проти Есб'єрга Яковенка (2:1).

Чемпіонат Данії 2019/20, 19-й тур

Сеннерюск – Есб'єрг – 2:1

Голи: Довбик, 78, Якобсен, 85, (пен.) – Дауда, 6

Вилучення: Аньємбе, 85, Остін, 90+4 (обидва – Есб'єрг)

Сеннерюск Довбика здобув вольову перемогу над Есб'єргом Яковенка. Початок матчу був за гостями і Дауда вже на 6-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. У другій половині гра перевернулась із виходом Довбика на заміну.

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Саме Артем зрівняв рахунок, з другої спроби пробивши воротаря. А під кінець матчу Аньємбе підвів команду, отримавши червону картку за безглуздий фол у власному штрафному. Якобсен впевнено реалізував пенальті та приніс перемогу Сеннерюску. Додамо, що Яковенко вийшов у стартовому складі Есб'єрга та відіграв увесь матч.

Завдяки цій перемозі Сеннерюск набрав 22 очки та залишився на 10 сходинці, Есб'єрг з 13 пунктами перебуває на передостанньому місці.

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Теги
Світ Українці за кордоном Сеннерюск Сеннерюск Артем Довбик Артем Довбик Юрій Яковенко Юрій Яковенко Есб'єрг Есб'єрг Чемпіонат Данії
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