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Безус і Яремчук оформили перемогу Гента над Зюлте-Варегемом, Брюгге із Соболем вирвав перемогу в Сент-Трюйдені

23:28 142 Читать на русском
Безус і Яремчук оформили перемогу Гента над Зюлте-Варегемом, Брюгге із Соболем вирвав перемогу в Сент-Трюйдені
Яремчук радіє 10-му голу в чемпіонаті / Photo News

Завершилися два поєдинки 18-го туру Ліги Жупіле за участі українців: Гент здолав Зюлте-Варегем удома, а Брюгге здобув виїзну перемогу над Сент-Трюйденом.

Бельгія, Ліга Жупіле, 18-й тур

Гент – Зюлте-Варегем – 2:0

Голи: Безус, 2, Яремчук, 28

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голи: Болі, 20 – Баланта, 44, Рікка, 85

Яремчук реалізував "буліт" за Гент і продовжив гонитву за Мбокані

Гент забезпечив собі комфортну перевагу в стартові 30 хвилин. Уже в дебюті зустрічі Роман Безус підібрав м'яч після дуелі Яремчука з оборонцями й класно пробив метрів із 22-х. А потім слово взяв і Яремчук, забивши двічі впродовж 8 хвилин. Щоправда, перший гол скасували через офсайд. А от другий став класичним для центрфорварда – українець після класного пасу вирвався віч-на-віч із кіпером і переграв його в очній дуелі. Також увесь поєдинок за "буйволів" провів Ігор Пластун.

Інакше події розгорнулися в Сент-Трюйдені. "Канарки" відкрили рахунок на 20-й хвилині, коли Йоан Болі з другої спроби забив після подачі зі штрафного. Відігралися гості перед перервою: Мата навісив із правого флангу, а Едер Баланта головою пробив повз воротаря. Вирвати 3 очки брюггинці зуміли під завісу матчу. Це Вормер подав кутовий, і Федеріко Рікка впевнено виграв другий поверх – 1:2! Едуард Соболь, до слова, відіграв усі 90 хвилин за "чорно-синіх".

Синхронні перемоги Гента та Брюгге не змінили турнірну ситуацію: команда Соболя лідирує (42 очки та матч у запасі), колектив Безуса та Яремчука – другий (35 пунктів).

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