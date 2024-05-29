"Альбіселесте" отримали дозвіл заявити захисника Ніколаса Отаменді (Бенфіка) та форварда Хуліана Альвареса (Манчестер Сіті), інформує журналіст Гастон Едул.

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Аргентинська асоціація сподівається домовитися щодо ще трьох іменитих гравців. Воротар Еміліано Мартінес з Астон Вілли має стати третім футболістом за вайлд-кард (кожна збірна має право заявити лише трьох, які народилися до 1 січня 2001 року). Доповнити зіркову банду Хав'єра Маскерано можуть вінгер Алехандро Гарначо (МЮ) та центрхав Енцо Фернандес (Челсі). Вони вписуються у віковий ценз Олімпіади, але потрібно ще вмовляти їхні клуби.

Аргентинці і без того вважаються фаворитом групи В, де зустрінуться з Марокко, Іраком та Україною. "Альбіселесте" зійдуться з підопічними Руслана Ротаня в останньому турі 30 серпня.

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