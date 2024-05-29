"В останні дні у ЗМІ було багато маніпулятивної інформації, мовляв, Рух не відпускає своїх гравців на Олімпійські ігри. Ми хочемо чітко прояснити цю ситуацію та уникнути подвійних трактувань. Хотіли б одразу зазначити, що УАФ надіслала лист про виклик футболістів нашого клубу не на Олімпійські ігри, а для участі у товариському турнірі, який відбудеться у французькому Тулоні.

Рух відмовився відпускати своїх гравців в олімпійську збірну України – джерело озвучило цікаву причину

Тренерський та медичний штаб Руха спільно з гравцями ухвалили рішення не брати участь саме у товариському турнірі, враховуючи важкий та виснажливий сезон для футболістів нашого клубу, які догравали чемпіонат з пошкодженнями. У гравців, для більшості з яких це був перший повноцінний сезон в УПЛ, накопичилась втома та є великий ризик отримання складніших травм. Це рішення заздалегідь, за тиждень до завершального туру УПЛ, було донесено та узгоджено з головним тренером олімпійської збірної України Русланом Ротанем і його тренерським штабом.

Також клуб зазначив, що готовий відпустити до лав олімпійської збірної для участі в товариському турнірі півзахисника Олега Федора та захисника Дениса Слюсаря, які мали менше ігрової практики та перебувають у хороших кондиціях. На жаль, в останньому матчі чемпіонату Денис Слюсар зазнав пошкодження і потребує подальшого лікування. Додамо, що перед початком Олімпійських ігор у збірної України запланований підготовчий тренувальний збір, який розпочнеться на початку липня.

Футбольний клуб Рух готовий делегувати своїх гравців до олімпійської збірної для участі у зборах та Олімпійських іграх, якщо ці футболісти будуть потрібні збірній України. Важливо, щоб до історичних ОІ гравці нашого клубу залікували усі травми, відновились психологічно та у повній бойовій готовності захищали честь нашої держави у Парижі. Вважаємо таке рішення оптимальним та таким, що ухвалене в інтересах гравців та олімпійської збірної України", – йдеться в заяві Руха на офіційному сайту клубу.

Наставник Руха пояснив, чому клуб не відпустив одразу шість гравців в оліміпійську збірну України