Німецький хавбек Реала перед останнім матчем у клубній кар'єрі вирішив розважитися під виступ поп-зірки.

Тейлор Свіфт в рамках The Eras Tour виступила у середу на Сантьяго Бернабеу. "Людина року" від Times зібрала аншлаг і отримала неймовірний прийом на арені мадридського Реала.

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Серед гостей був Тоні Кроос, який насолоджувався виступом з віп-ложі. Німець оголосив про завершення кар'єри, але післязавтра в нього фінал Ліги чемпіонів проти Борусії.

Кроос виграв з Реалом чотири Ліги чемпіонів і чотири рази ставав чемпіоном Іспанії. Хавбек також брав чемпіонат світу зі збірною у 2014-му. Останнім турніром для Тоні стане домашній Євро-2024 на німецьких полях.

Taylor Swift took over the Bernabéu ️ pic.twitter.com/hINs6UGPD0 — B/R Football (@brfootball) May 30, 2024