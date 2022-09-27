"Голы добавляют нападающим уверенности, мне тоже. Главное, чтобы команда побеждала, а я помогал.

"Беспокоит сбитый прицел Яремчука": экс-форвард сборной Украины – о выкрутасах Петракова и реванше с Шотландией

Кто основной в сборной Украины – я или Яремчук? Кто сильнее... Тренер не враг, будет ставить того, кто находится в лучшей форме. Конкуренция – это всегда хорошо. Полагаю, что это только в пользу команды.

Относительно Ярмоленко... Он легендарная фигура в украинском футболе. Ярмоленко добавляет нам мотивации. Все игроки находятся в таком тонусе, когда он играет за тебя или против. Это топовый футболист для сборной. Столько голов, матчей... Нам очень далеко до него.

С Шотландией будет напряженная игра. Кто выиграет борьбу и будет лучше настроен, тот и победит. Такие матчи нужно в первую очередь выигрывать головой, не уступить психологически. Зинченко, Шапаренко, Сидорчука не хватит – это ключевые игроки. Но есть кому заменить наших ведущих исполнителей.

Что вдохновляет меня на решающие игры, особенно в такое время? Вдохновляет семья и, наверное, воины, защищающие нас. Они своими подвигами мотивируют нас. Хотим дарить им приятные эмоции. Они нам на фронте, а мы им на футбольном поле", – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится уже сегодня, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

Украина – Шотландия: анонс решающего матча Лиги наций