Півзахисник Олександрії Артур Авагімян у розпачі від того, що не може допомогти своїй родині, яка залишилась у Маріуполі.

"Що відбувається? Дві бомби по центру міста, тварюки! Руки опускаються від безсилля, коли вся твоя сім'я знаходиться під авіаударами, а ти не можеш їм нічим допомогти і навіть запитати цілі вони чи ні, в 21 столітті.

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Що з цим світом не так? Довбані виродки, вам навіть у пеклі місця не буде", – написав Авагімян на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Свій пост хавбек Олександрії підкріпив відео з наслідками бомбардування окупантами Маріуполя.

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабну війну проти України вранці 24 лютого. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора.

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