Полузащитник Александрии Артур Авагимян в отчаянии от того, что не может помочь своей семье, которая осталась в Мариуполе.

"Что происходит? Две бомбы по центру города, твари! Руки опускаются от бессилия, когда вся твоя семья находится под авиаударами, а ты не можешь им ничем помочь и даже спросить целы они или нет, в 21 веке.

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Что с этим миром не так ли? Долбанные ублюдки, вам даже в аду места не будет", – написал Авагимян на своей странице в социальной сети Facebook. Свой пост хавбек Александрии подкрепил видео с последствиями бомбардировки оккупантами Мариуполя.

Напомним, Россия начала полномасштабную войну против Украины утром 24 февраля. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора.

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