Дост повернувся в Спортінг

Лісабонський Спортінг вмовив повернутися форварда Баса Доста, який раніше розірвав контракт із клубом через напад уболівальників.

Нідерландський нападник продовжить виступи за "зелено-білих", повідомляє A Bola.

За інформацією видання, Дост і Спортінг узгодили 3-річний контракт, а офіційна презентація форварда відбудеться вже цих вихідних. Нагадаємо, що нідерландець був одним із дев'яти гравців, які розірвали контракт із лісабонцями через дії екс-президента клубу Бруну де Карвалью та жорстокий напад фанатів на гравців на тренувальній базі Спортінга.

Відзначимо, що за два сезони на Жозе Альваладе Бас Дост провів 61 матч у Прімейрі, в яких забив 61 гол. У 2017 році він отримав "Срібний м'яч" – приз найкращому бомбардиру чемпіонату Португалії.

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