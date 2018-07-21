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Дост вернулся в Спортинг

14:50 30 Читати українською
Дост вернулся в Спортинг
Бас Дост / Getty Images

Лиссабонский Спортинг уговорил вернуться форварда Баса Доста, ранее разорвавшего контракт с клубом из-за нападения болельщиков.

Нидерландский нападающий продолжит выступления за "зелено-белых", сообщает A Bola.

По информации издания, Дост и Спортинг согласовали 3-летний контракт, а официальная презентация форварда состоится уже в эти выходные. Напомним, что голландец был одним из девяти игроков, которые разорвали контракт с лиссабонцами из-за действий экс-президента клуба Бруну де Карвалью и жестокого нападения фанатов на игроков на тренировочной базе Спортинга.

Отметим, что за два сезона на Жозе Альваладе Бас Дост провел 61 матч в Примейре, в которых забил 61 гол. В 2017 году он получил "Серебряный мяч" – приз лучшему бомбардиру чемпионата Португалии.

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Теги
Трансферы Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия Бас Дост Бас Дост
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