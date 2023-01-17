"Яремчук добре тримав м'яч. Мені подобаються нападники, які можуть впевнено працювати з м'ячем у штрафному майданчику. Він розумний гравець.

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У нього є швидкість та сила. Я думаю, що він досконалий нападник і вважаю, що Брюгге буде успішним з ним", – цитує Мюлдера Voetbalnieuws.

До слова, Роман зіграв провів 14 матчів за Брюгге в поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами. Останні два поєдинки стали для Яремчука стали невдалими – українець не забивав навіть з вбивчих позицій.

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