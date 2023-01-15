Брюгге зіграв унічию з Андерлехтом у 20-му турі чемпіонату Бельгії. Роман Яремчук не використав розкішні нагоди для взяття воріт.

Чемпіонат Бельгії, 20 тур

Брюгге – Андерлехт – 1:1

Голи: Нільсен, 68 – Мехеле, 79 (авт)

Нападник збірної України вийшов у стартовому складі, а вже на 7-й хвилині отримав жовту картку за грубий підкат. Майже одразу Яремчук не реалізував вихід практично сам-на сам, а на 42-й хвилині став автором асисту. На жаль, гол скасували.

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На старті другого тайму форвард збірної України не використав ще кращий шанс. Після подачі зі штрафного Роман пробив вище з лінії воротарського, а на 62-й хвилині Яремчук був замінений. Замість нього вийшов Ферран Жутгла, після чого пішли голи.

Спершу господарі вийшли вперед після влучного удару Нільсена, який буквально заніс м'яч у сітку. Втім, перемогти команді Скотта Паркера не судилося – Мехеле став автором автогола. Едуард Соболь так і не вийшов на поле, а матч завершився миром. 1:1 – Брюгге після 20-ти турів посідає 4 місце (35 очок). Андерлехт на 11-й позиції (24 бали).

Sofa Score оцінила гру Яремчука в 5,9 – найнижчий бал у матчі серед усіх футболістів. Моменти форварда збірної України потягнули на 0,9 xG, але жодного з них Роман так і не реалізував.

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