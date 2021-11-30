Голкіпер ПСЖ та збірної Італіїї Джанлуїджі Доннарумма поділився емоціями від перемоги у голосуванні за звання найкращого воротаря світу в 2021 році.

"Неймовірні емоції. Я дуже задоволений виконаною роботою. Мої думки про людей, які були зі мною у Мілані, а потім у ПСЖ. Дуже пишаюся. Я ще дуже молодий. Мені доведеться багато працювати, щоб стати найкращим.

Доннарумма отримав звання найкращого голкіпера року

Збірна Італії – частина мене. Я також викладуся на всі сто заради ПСЖ – клуб заслуговує на це, у нього велика історія та відмінний склад. Ми можемо лише важко тренуватися та боротися у кожній грі. Сподіваюся, ми виграємо якнайбільше трофеїв", – цитує Доннарумму Ouest-france.fr.

Зазначимо, що у цій номінації італієць випередив голкіпера Челсі Едуара Менді, воротаря Атлетіко Яна Облака та представника Манчестер Сіті – Едерсона. Минулого року нагороду не вручали, а у 2019-му найкращим голкіпером за версією France Football став Аліссон.

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