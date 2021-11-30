Голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от победы в голосовании за звание лучшего вратаря мира в 2021 году.

"Невероятные эмоции. Я очень доволен проделанной работой. Мои мысли о людях, которые были со мной в Милане, а затем в ПСЖ. Очень горжусь. Я еще очень молод. Мне придется много работать, чтобы стать лучшим.

Доннарумма получил звание лучшего голкипера года

Сборная Италии – часть меня. Я также выложусь на все сто ради ПСЖ – клуб заслуживает этого, у него большая история и отличный состав. Мы можем только тяжело тренироваться и сражаться в каждой игре. Надеюсь, мы выигрываем как можно больше трофеев", – цитирует Доннарумму Ouest-France.

Отметим, что в этой номинации итальянец опередил голкипера Челси Эдуара Менди, вратаря Атлетико Яна Облака и представителя Манчестер Сити Эдерсона. В прошлом году награду не вручали, а в 2019 году лучшим голкипером по версии France Football стал Алиссон.

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