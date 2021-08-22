Яна Суркіс відповіла на запитання своїх підписників в Instagram.

Молодша дочка президента Динамо Яна Суркіс склала свій рейтинг найкращих футболістів світу. Зіркову компанію очолив французький форвард Барселони Антуан Грізманн. За ним розташувався його співвітчизник – нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.

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Цікаво, що трійку лідерів замикає колишній динамівець, який нині захищає кольори англійського Вест Хема – Андрій Ярмоленко.

Топова п'ятірка гравців від Яни Суркіс виглядає наступним чином: Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе, Андрій Ярмоленко, Ліонель Мессі та Ерлінг Холанд.

Нагадаємо, Ярмоленко виступав за Динамо з 2006 по 2017 рр. і встиг завоювати з киянами три чемпіонства, два Кубки України та три Суперкубки країни.

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