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Донька Марадони стала моделлю спідньої білизни – відверті фото

19:51 1206 Читать на русском
Донька Марадони стала моделлю спідньої білизни – відверті фото
Марадона / Фото The Sun

Гени зіркового батька не змогли залишити Яну без популярності.

Донька легенди аргентинского футболу Яна стала обличчям бренду спідньої білизни та знялась у відвертій фотосесії.

Марадона може очолити іспанський клуб

Варто відзначити, що Марадона признав Яну донькою лише 5 років тому. Вона народилась внаслідок роману Дієго з робітницею одного з аргентинських барів.

На даний момент Марадона працює наставником аргентинської команди Хімнасія Ла-Плата.

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