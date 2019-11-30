Марадона може очолити іспанський клуб

Легендарний аргентинець Дієго Марадона найближчим часом може змінити місце роботи.

Одіозний наставник аргентинського клубу Хімнасія Ла-Плата Дієго Марадона у перспективі може стати головним тренером клубу другого дивізіону чемпіонату Іспанії – Ельче, повідомляє видання Marca.

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Впливовий аргентинський бізнесмен Крістіан Брагарник готовий придбати Ельче і зацікавлений у тому, аби призначити Марадону на пост головного тренера клубу. Самого дона Дієго може переманити у іспанський клуб більша зарплатня і перспективність проекту.

До слова, Ельче у 2018 р. піднявся у Сегунду з третього дивізіону і наразі посідає 10 сходинку турнірної таблиці.

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