Рубіалес був затриманий після прибуття в Мадрид із Домініканської Республіки. Як інформує ВВС, після виходу з літака його посадили в чорний фургон із кількома співробітниками Цивільної гвардії. Незабаром після цього його відпустили.

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Луїса підозрюють в отриманні незаконних комісійних під час укладення вигідної угоди з проведення Суперкубка Іспанії в Саудівській Аравії. Прокурори вимагають для нього позбавлення волі строком на 2,5 року. Рубіалес заперечує будь-які правопорушення зі свого боку.

Минулого місяця, коли екс-президент Іспанської федерації футболу перебував у Домініканській Республіці, поліція обшукала його будинок. Також поліція обшукала штаб-квартиру Федерації футболу і провела кілька арештів.

Рубіалес також окремо має постати перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві за поцілунок у губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо після фіналу чемпіонату світу минулого літа. Ермосо та її партнерки по команді заявили, що поцілунок був небажаним і принизливим. Саме після цього скандалу Рубіалес був змушений піти у відставку.

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