"Мене як тренера ця ситуація не турбує. Ви маєте це зрозуміти. Таке відбувається не лише у Парижі, а й в інших клубах.

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Це не вперше і не востаннє, коли виникають такі ситуації. Ми маємо пристосовуватися. Егоїстично, але я хотів би, звичайно, залишити Кіліана у себе. Я хотів би навіть взяти його у відпустку, забрати додому. Хочу, щоб він тут був довго. Це переговори, таке рішення завжди стосується багатьох учасників. Воно може бути ухвалене, коли ми завоюємо титул, і наш сезон фактично закінчиться", – наводить слова Почеттіно Goal.

Додамо, що ПСЖ може стати чемпіоном Франції вже завтра, якщо набере бодай одне очко у матчі проти Ланса.

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