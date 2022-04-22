Доля Мбаппе повинна вирішитися дуже скоро – Почеттіно назвав "золотий" дедлайн
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно змушений вкотре відповідати на питання журналістів про Кіліана Мбаппе.
"Мене як тренера ця ситуація не турбує. Ви маєте це зрозуміти. Таке відбувається не лише у Парижі, а й в інших клубах.
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Це не вперше і не востаннє, коли виникають такі ситуації. Ми маємо пристосовуватися. Егоїстично, але я хотів би, звичайно, залишити Кіліана у себе. Я хотів би навіть взяти його у відпустку, забрати додому. Хочу, щоб він тут був довго. Це переговори, таке рішення завжди стосується багатьох учасників. Воно може бути ухвалене, коли ми завоюємо титул, і наш сезон фактично закінчиться", – наводить слова Почеттіно Goal.
Додамо, що ПСЖ може стати чемпіоном Франції вже завтра, якщо набере бодай одне очко у матчі проти Ланса.
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