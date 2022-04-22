"Меня как тренера эта ситуация не беспокоит. Вы должны это понять. Такое происходит не только в Париже, но и в других клубах.

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Это не первый и не последний раз, когда возникают такие ситуации. Мы должны приспосабливаться. Эгоистично, но я хотел бы, конечно, оставить Килиана у себя. Я даже хотел бы взять его в отпуск, забрать домой. Хочу, чтобы он был здесь долго. Это переговоры, это решение всегда касается многих участников. Оно может быть одобрено, когда мы завоюем титул, и наш сезон фактически закончится", – приводит слова Почеттино Goal.

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