У 2034 році чемпіонат світу повернеться на Близький Схід. Саудівська Аравія реалізує свою мрію.

Наступний чемпіонат світу відбудеться в США, Канаді та Мексиці, а Мундіаль-2030 проведуть на трьох континентах: Європі (Іспанія і Португалія), Африці (Марокко) та Південній Америці (Аргентина, Уругвай, Парагвай).

Україна остаточно втратила шанси на проведення ЧС-2030

Таким чином ФІФА різко скоротила варіанти для господарів ЧС-2034, обмеживши претендентів Азією та Океанією. Головним претендентом стала Саудівська Аравія, яка відразу повідомила про бажання прийняти турнір.

Ба більше, саудити залишаються єдиними кандидатами, заручившись підтримкою майже всіх азійських федерацій. Конкуренцію могла скласти спільна заявка Індонезії, Австралії, Малайзії та Сінгапуру.

Однак Індонезія відмовилася від боротьби та виступила на стороні Саудівської Аравії, повідомляє Fox Sport. Останнім конкурентом Саудівської Аравії залишається Австралія, яка може лише до 31 жовтня подати офіційну заявку.