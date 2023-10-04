Чемпіонат світу 2030 року відбудеться в Іспанії, Португалії, Марокко, Уругваї, Аргентині та Парагваї. Про це інформує Marca, уточнюючи, що незабаром ФІФА оголосить про це офіційно. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес уже підтвердив у своєму Твіттері, що південноамериканські країни приймуть перші матчі ЧС-2030.

Україна таки буде претендувати на проведення ЧС-2030 – чотири країни подадуть спільну заявку

Аргентина, Уругвай і Парагвай "відкриють" Мундіаль, після чого основна частина турніру буде зіграна в Іспанії, Португалії та Марокко. У південноамериканської заявки були проблеми з інфраструктурою для повного схвалення ФІФА, тому організація ухвалила соломонове рішення об'єднати дві заявки в одну.

Нагадаємо, що спочатку Україна, Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення ЧС-2030. Однак після скандалу, пов'язаного з президентом УАФ Андрієм Павелком, Україну в цьому списку замінив Марокко.