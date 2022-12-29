Форвард Севільї Каспер Дольберг завершить свої виступи на правах оренди в іспанській команді через півроку після укладання з нею угоди. Данець не вразив Хорхе Сампаолі, у зв'язку з чим буде змушений змінити взимку команду.

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Як інформує Bild, цього разу данця орендує Хоффенхайм. Контракт Дольберга належить Ніцці, і французький клуб зацікавлений у тому, щоб Каспер мав стабільну ігрову практику.

За півроку у Севільї Дольберг зіграв у стартовому складі лише у трьох матчах у всіх турнірах.

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