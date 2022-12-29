Форвард Севильи Каспер Дольберг завершит свои выступления на правах аренды в испанской команде спустя полгода после подписания с ней контракта. Датчанин не впечатлил Хорхе Сампаоли, в связи с чем будет вынужден сменить зимой команду.

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Как информирует Bild, на этот раз датчанина арендует Хоффенхайм. Контракт Дольберга принадлежит Ницце, и французский клуб заинтересован в том, чтобы у Каспера была стабильная игровая практика.

За полгода в Севилье Дольберг сыграл в стартовом составе только в трёх матчах во всех турнирах.

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