Защитник Шахтера Додо близок к тому, чтобы продолжить выступления в итальянском первенстве.

23-летний бразилец уже согласовал с Фиорентиной условия личного контракта, сообщает Николо Скира . Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

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Итальянский клуб стремится закрыть как можно быстрее трансфер, поэтому вскоре состоится очередной раунд переговоров с Шахтером. "Фиалки" готовы выложить за Додо 14-15 млн евро.

Напомним, пресса называла много претендентов на представителя Шахтера, но Фиорентина всегда была фаворитом. Контракт Додо с "горняками" рассчитан до 2025 года. В прошлом сокращенном сезоне он провел 26 матчей и оформил 4 ассиста.

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