"Я дуже рано почав грати на рівні професіоналів. Це дало мені можливість виступати за юнацькі збірні. У матчах відбору на Олімпіаду мені не сподобалося, як я зіграв. Але я багато працював над собою.

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Вважаю, я демонстрував чудовий футбол в Європі. Думаю, Тіте може в будь-який момент подивитися на Шахтар і зателефонувати мені чи будь-якому бразильському футболісту, який готовий до збірної. Тіте викликав Фреда і Тайсона на чемпіонат світу, тому у нас великі амбіції", – цитує Додо TNT Sports.

Нагадаємо, у поточному сезоні 22-річний бразилець зіграв у шести матчах, в яких віддав одну гольову передачу. Додо, який перейшов у Шахтар у 2018 році, має контракт з донеччанами до літа 2025-го.

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