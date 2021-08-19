"Я очень рано начал играть на уровне профессионалов. Это дало мне возможность выступать за юношеские сборные. В матчах отбора на Олимпиаду мне не понравилось, как я сыграл. Но я много работал над собой.

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Считаю, я демонстрировал отличный футбол в Европе. Думаю, Тите может в любой момент посмотреть на Шахтер и позвонить мне или любому бразильскому футболисту, который готов к сборной. Тите вызывал Фреда и Тайсона на чемпионат мира, поэтому у нас большие амбиции", – цитирует Додо TNT Sports.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл в шести матчах, в которых отдал одну голевую передачу. Додо, который перешел в Шахтер в 2018 году, имеет контракт с дончанами до лета 2025-го.

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