"Перріса вели Црвена Звезда, Динамо Загреб і клуби Бельгії": Вацко – про умови переходу хавбека збірної Ямайки в Динамо
Журналіст Віктор Вацко поділився думками щодо трансферу екзотичного новачка Кахіма Перріса у київський клуб.
"З того, що я дізнався, Перріса вели Динамо Загреб, кілька років Црвена Звезда, клуби Бельгії. Але жоден із цих нихне наважився заплатити 1 мільйонів євро – саме про таку суму відступних за футболіста писали у словенській пресі.
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Там говорили про його вимоги: 1 мільйон євро – трансферна вартість, 360 тисяч євро на рік чистими – рівень зарплатні, яку хотів Перріс.
Чому я дуже обережно ставлюся до цього трансферу? Як я дізнався, у Загребі та Белграді були питання щодо фізики цього футболіста, його атлетичності, здатності демонструвати швидкість і дриблінг в умовах щільної гри суперника. Це те, що дуже і дуже актуальне в чемпіонаті України", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".
Нагадаємо, Динамо після трьох турів не має жодного очка і йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім.
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