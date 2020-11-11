"Може і добре, що Лєвандовскі не грає, але хотілося б, щоб всі найсильніші футболісти грали. Завжди цікаво протистояти найсильнішим гравцям світу.

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Виділити ще когось одного я не можу. Я знаю, що у них вся лінія атаки дуже цікава і швидка. Буде вкрай важко їм протистояти навіть без Лєвандовскі", – сказав Євген Чеберко в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 листопада, збірна України зустрінеться з Польщею на стадіоні в Хожуві. Початок о 21:45.

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