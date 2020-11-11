"Может и хорошо, что Левандовски не играет, но хотелось бы, чтобы все сильнейшие футболисты играли. Всегда интересно противостоять сильнейшим футболистам мира.

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Выделить еще кого-то одного я не могу. Я знаю, что у них вся линия атаки очень интересная и быстрая. Будет крайне трудно им противостоять даже без Левандовски", – сказал Евгений Чеберко в эфире Футбол News.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, сборная Украины встретится с Польшей на стадионе в Хожуве. Начало в 21:45.

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