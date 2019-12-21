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Екс-тренер збірної України увійшов до штабу Хацкевича в Росії

10:40 1132 Читать на русском
Екс-тренер збірної України увійшов до штабу Хацкевича в Росії
Віталій Шпанюк / Фото з відкритих джерел

Колишній помічник Михайла Фоменка у збірній України Віталій Шпанюк увійшов до тренерського штабу білоруського фахівця.

Тренер з фізичної підготовки Віталій Шпанюк відтепер працюватиме у волгоградському Роторі у команді екс-тренера київського Динамо Олександра Хацкевича, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хацкевич після звільнення з Динамо очолив російський клуб

Досвідчений фахівець свого часу відповідав за фізичну підготовку збірної України на Євро-2016. Окрім того, Шпанюк має досвід роботи як в Україні так і в Росії – в УПЛ він встиг попрацювати зі Львовом, а в РПЛ – з Анжи.

Нагадаємо, ще одним помічником Хацкевича у російській команді став екс-гравець та тренер киян Максим Шацьких.

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