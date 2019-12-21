Екс-тренер збірної України увійшов до штабу Хацкевича в Росії

Колишній помічник Михайла Фоменка у збірній України Віталій Шпанюк увійшов до тренерського штабу білоруського фахівця.

Тренер з фізичної підготовки Віталій Шпанюк відтепер працюватиме у волгоградському Роторі у команді екс-тренера київського Динамо Олександра Хацкевича, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хацкевич після звільнення з Динамо очолив російський клуб

Досвідчений фахівець свого часу відповідав за фізичну підготовку збірної України на Євро-2016. Окрім того, Шпанюк має досвід роботи як в Україні так і в Росії – в УПЛ він встиг попрацювати зі Львовом, а в РПЛ – з Анжи.

Нагадаємо, ще одним помічником Хацкевича у російській команді став екс-гравець та тренер киян Максим Шацьких.

Маліновський приймає Мілан, Моурінью проти своїх, історичний фінал Ліверпуля, друге Класіко Зідана: топ-матчі вікенду