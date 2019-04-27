УПЛ може запровадити матчі плей-офф за Лігу Європи

УПЛ разом з клубами почала обговорення регламенту майбутнього сезону 2019/2020.

Стало відомо, що один з клубів вніс пропозицію змінити формат турніру з метою мотивації команд з нижньої шістки, передає Footboom.

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Пропонується організувати плей-офф за путівку в Лігу Європи між 5, 6, 7 і 8 командами в турнірній таблиці.

Міні-турнір складатиметься з трьох матчів – 5-е місце грає з 8-м, 6-е – з 7-м. При цьому матчі проходять на полі команд з топ-6. Переможці пар зустрінуться у фіналі, де розіграють останню путівку від УПЛ до Ліги Європи.

Якщо Кубок України виграє представник першої ліги або команда, що зайняла місце нижче п'ятого в чемпіонаті, то міні-турнір організовують між 4-м, 5-м, 6-м і 7-м місцем (учасники зсуваються). За схожою схемою розігрують путівку до Ліги Європи в чемпіонаті Нідерландів.

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